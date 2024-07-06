山東龍捲風增至5死83傷　近3千間房屋受損

山東省菏澤市應急管理局周六（6日）通報，當地周五（5日）發生的龍捲風災害增至5死83傷，2,820間房屋受損、6.09萬畝農田受災、48條供電線路損壞。因應多地持續暴雨水浸及湖南岳陽市洞庭湖決堤等自然災害，財政部和應急管理部當日預撥5.4億元（人民幣，下同，約5.85億港元）中央自然災害救災資金，支持湖南等地做好洪澇、地質災害及森林火災救災工作。

山東臨沂市沂南縣和菏澤市東明縣自周四（4日）起先後出現龍捲風，山東臨沂市沂南縣和菏澤市東明縣自周四（4日）起先後出現龍捲風，沂南縣僅有樹木倒塌幸無人傷亡，惟菏澤市傷亡情況嚴重。當地有商家表示，店中玻璃門被龍捲風吹壞，嚇得自己躲在洗衣機下，以為世界末日。其中有龍捲風出現在東明縣人口密集區，將樹木連根拔起，甚至將車輛捲走，多間房屋屋頂和外牆也被吹走。當地政府已啟動應急響應，多部門組成應急指揮部，目前搶險救援、善後處置、現場清理等工作正在進行。山東省氣候中心專家分析，近年來山東龍捲風時有發生，基於國家氣候中心1991年至2020年各省年均龍捲風個數數據，該省年均出現1.5個龍捲風。

中央氣象台周六發布暴雨、強對流天氣和大風藍色預警，另繼續發布高溫黃色預警。自周六至下周日（7日），吉林、遼寧、山東、河南、安徽、江蘇等地部分地區，將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣。而江淮南部、江漢東部、江南、華南中東部等地周六則有35℃以上高溫天氣，其中浙江北部局部地區可達40℃以上。內地自然災害頻現，財政部等部門預撥救災資金，其中湖南、安徽、江西等9省市將獲5.03億元（5.44億港元）洪澇及地質災害救災補助金，重點用於搜救疏散安置災民、排危除險等緊急處置，進行次生災害隱患排查、倒損民房修復等工作。