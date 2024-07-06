迎暑期旺季　南京等地取消景區實名制預約

內媒周五（5日）報道，內地隨着進入暑期旅遊旺季，江蘇省多地和湖南省長沙市、湖北省武漢市周三（3日）紛紛宣布取消旅遊景區實名制預約。其中南京市文旅局宣布，周三起除中山陵園風景區、南京博物院、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、「總統府」景區等熱門旅遊景區外，全市不再統一要求等級旅遊景區執行實名預約。

淮安市文化廣電和旅遊局宣布，為進一步提升全市旅遊景區基本服務質量，本月起除周恩來紀念館、周恩來故居、周恩來童年讀書處舊址外，淮安市A級旅遊景區全面取消實名預約要求。長沙市文旅局宣布，周六（6日）起除岳麓山·橘子洲旅遊區、寧鄉市花明樓景區、湖南博物院、湖南省科學技術館、湖南省植物園需實名預約外，全市其餘77家A級旅遊景區全面取消實名預約。

淮安市文化廣電和旅遊局指出，取消預約服務是旅遊市場供給端針對市場環境變化等因素，優化服務流程，提高旅遊便利度和獲得感的有效舉措。北京、上海、蘇州等地上月已宣布取消景區預約，相關政策也帶動旅遊熱度上漲。美團平台數據顯示，近一個月北京市景區門票預訂訂單量環比增速達45.4%，訂單人次環比增速達61.2%，住宿預訂量環比增速達40.6%，令當地成為本月全國最熱門的旅遊目的地。