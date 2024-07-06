歐盟徵求業界意見　擬遏制中國傳統晶片大量流入

英媒周五（5日）引述消息指，歐盟委員會已開始徵求該地區半導體行業對中國擴大舊一代電腦晶片生產的看法，考慮遏制中國傳統晶片大量流入。業內人士警告，如中國向市場傾銷受國家補貼的傳統製程晶片，西方晶片製造商可能很快因劣勢而被淘汰。

據報道，歐盟委員會在對晶片行業和主要晶片使用企業進行的兩項自願調查前，已發出徵求意見的通知，預計在今年9月收回相關意見。消息人士稱，對晶片展開的這些新調查是為了收集訊息，將超過美國商務部向美企發送的安全調查範圍，包括工業公司從何處購買晶片，還有晶片公司產品、定價以及其競爭對手的評價等，未知今次調查將導致歐盟採取甚麼行動。

另有美媒報道，中國留學生「螞蟻搬家」偷運美國先進晶片的情況。一名在新加坡的中國留學生去年秋天乘坐飛機回國度假，其行李箱藏有6枚美國英偉達人工智能晶片，通過機場海關時沒有引起懷疑。他每帶回一枚晶片，就能從中得到100美元（約780港元）的報酬，這與黑市出售的高價相比微不足道，內地網購平台已可見不少現貨出售。