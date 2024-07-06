大陸39機艦擾台　台斥近3千億新台幣量產7潛艇

台建潛艇原型艦海鯤號仍在測試，軍方內部傳出後續量產型潛艇相關方案和預算已獲府院高層支持。台媒周六（6日）報道，後續量產型潛艇共有7艘，總經費包括潛射魚叉導彈，將達2,840億元（新台幣，下同，約684億港元），估計可在2026年初開工量產。

據報道，後續量產型潛艇將分三階段建造，首階段先建三艘，之後兩階段各建兩艘。至於預算編列方式，府院高層認為不用編列特別預算，而是在國防部年度預算內編列，採取為期15年的跨年度期程預算案。另因應台灣空域近年頻遭大陸軍機侵擾，空軍除持續升級預警雷達外，日前亦投入3.5億餘元（8,400萬港元），委由外商保障雷達後勤無虞。知情人士指，這項後勤案是空軍現役FPS117、TPS75預警雷達衍生的維保案。

台國防部周六公布，至當日上午6時的24小時內，偵獲解放軍軍機30架次、軍艦9艘次在台海周邊活動，其中23架次軍機逾越台灣海峽中線及進入北、中、西南及東南空域，距離鵝鑾鼻最近僅約35海里。這些擾台軍機中，有26架次為配合軍艦執行聯合戰備警巡，共計11架次進入台灣應變區。