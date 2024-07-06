中塔建立戰略合作夥伴關係　應對威脅

中國和塔吉克斯坦周五（5日）發布關於發展新時代全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明，雙方將不斷鞏固政治互信，加強互利合作，及時有效應對地區安全和可持續發展所面臨的挑戰與威脅。

中塔一致認為，兩國全面戰略夥伴關係保持高水平，樹立鄰國關係典範。雙方重申，將堅決致力於拓展各領域合作，進一步鞏固睦鄰友好，保持密切高層往來，確保政府間、地方間和民間交往機制有效運作。塔方重申堅定不移恪守一個中國原則，反對「台獨」，雙方願繼續在涉及國家主權等核心利益問題上相互支持，並反對將人權問題政治化和搞雙重標準。

雙方將採取措施進一步擴大雙邊貿易規模，深化石油天然氣、輕工業、採礦業、化學和食品工業、建材生產、電力、關鍵礦產、新能源、交通基礎設施、通訊、衞生、製藥等領域合作，進一步提升跨境貿易便利化水平。雙方亦將就建立中國-中亞公安內務部長會晤機制問題開展合作，並採取措施加強打擊非法移民、人口販賣、洗錢和經濟犯罪合作，繼續加強在團組互訪、人員培訓、聯合反恐演訓等領域的軍事交流。