731支隊檔案首披露　揭配合鼠疫實驗

為紀念全民族抗戰爆發87周年，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館與黑龍江省牡丹江市林口縣人民政府，上周六（6日）聯合公布731部隊林口162支部《身上申告書》，進一步揭露該部隊反人類暴行，屬首次公開，當中發現配合進行鼠疫實驗證據。

日本關東軍司令部1940年12月2日在中國東北為731部隊設立4個支隊，分別位於林口、海林、孫吳和海拉爾，其中林口162支部是最大支隊，其機構設置、人員配置及編制構成與731部隊基本一致，是一支具獨立作戰能力的細菌部隊。162支部《身上申告書》共177頁，記載140名支部成員的基本資料，清晰呈現登記者從入伍到敗退回國前的活動軌迹。

研究人員發現162支部配合731部隊進行鼠疫實驗的證據，該支部衞生伍長上野滋的申告書顯示，他1945年4月在佳木斯等地完成「捕鼠作業」。侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館研究人員金士成指出，這個捕鼠作業可與以往的口述證言、口述史料相互佐證，再次證實162支隊配合731部隊進行鼠疫實驗和生產、製造鼠疫細菌武器。檔案亦揭示731部隊本部與162支部的衞生兵召集調轉的隱蔽路徑，反映他們戰時犯罪的隱蔽性。