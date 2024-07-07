洞庭湖管湧致決堤　已封堵66米料需7天完成

湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防上周五（5日）決堤，洪水淹浸多地，疏散逾5,000人。堤壩缺口闊約226米，堤外平均水深約5米，淹沒面積47.64平方公里，佔團洲垸總面積的92.5%。堤內外水位落差約0.1米，缺口已於上周六（6日）正式開始合龍工作，截至當晚8時已封堵約66米，平均封堵進度為每小時約4米左右。水利專家分析，洞庭湖決堤的原因是由管湧引起，導致堤壩坍塌，形成決堤。

管湧是指水流通過土壤中的孔隙或裂縫，形成類似管道的水流通道，導致土壤顆粒被帶走，形成空洞，當空洞擴大到一定程度的時候，堤壩就會發生坍塌，形成決堤。專家強調管湧是洞庭湖區常見的險情，由於洞庭湖區的堤防堤基多為砂卵石基礎，透水性強，在堤外河道漲水的情況下，兩邊水壓高差會在薄弱環節產生管湧。針對缺口的封堵工作，應急管理部救援協調和預案管理局副局長劉新軍表示初步研判，6至7天可完成最後封堵任務。

省委副書記、省長毛偉明上周六繼續在現場指揮搶險救援工作，檢查巡堤人員和應急裝備是否到位等。毛偉明強調要全面落實防汛責任制，派出幹部分段把守、專人負責，加密巡查人員和頻次，做到一米一米地巡，一米一米地查，全力以赴確保「第二道防線」萬無一失。華容縣防汛抗旱指揮部發布告全縣父老鄉親書，呼籲全縣各類市場零售部門堅守良心底線，確保食品供應充足，不得哄抬物價，公安機關對趁機竊盜、哄搶、破壞和侵佔等危害人民生命財產安全的行為採取有力有效措施，依法處置。