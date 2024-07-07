村民目睹洞庭湖洪水湧入　連夜摸黑搬走財物

湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖上周五（5日）發生決堤，洪水淹沒多地的房屋，村民連夜轉移財產。村民上周六（6日）憶述，上周五收到政府疏散指令，撤離時已斷電，他們需連夜摸黑把搬得動的財物盡量轉移到堤岸另一側安全地帶。團洲垸村民目睹洪水於上周五凌晨4時至5時湧入村，很快就淹到屋頂位置。

團洲垸是1977年從洞庭湖圍出來的一個區域，有20多公里防洪大堤，是華容縣近50萬畝耕地和40多萬群眾抵禦洪水的第一道屏障。1996年曾發生特大洪峰過境，導致全境遭遇洪水，對當地民眾生命財產造成嚴重影響。有年長的村民曾經歷1996年和今次的洪災，村民彭建平表示記憶猶新，今次決堤與當年相比狀況已較好，但不知今年甚麼時候能重返家園。

洞庭湖突然決堤，當局要求加快封堵缺口，加強第二道防線，惟網上傳出第二道防線也告急。官方曾發布消息稱，現場無人員傷亡，但也傳出當地最少6萬人逃離，估計最少上千人死亡。另有傳當局要求民眾「封口」，網傳華容縣防汛抗旱指揮部上周五發布通知要求全縣公職人員不能擅自接受媒體採訪，任何個人也不能對外發布訊息。

此前，內媒於2022年5月曾指，政府投資85億人民幣（約92億港元）對洞庭湖重點堤垸進行加固工程。有網民質疑工程效果，要求當局調查資金去向，內媒則指從官方提供的資料顯示，決堤的團洲垸湖堤不包括在上述加固工程內。