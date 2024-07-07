鄭文燦被捕傳被整肅　賴清德稱不分黨派不枉縱

台灣海基會董事長、民進黨重要人物鄭文燦日前涉貪被捕。國民黨立委王鴻薇懷疑鄭文燦被捕的背後是總統賴清德整肅異己，雙方有「瑜亮情結」，反映民進黨內鬥白熱化。鄭文燦上周六（6日）獲法官批准保釋後，傳出他和該名法官二人的父親交情匪淺，引起爭議。

王鴻薇指控鄭文燦任桃園市長期間深涉土地開發案，任行政院副院長期間疑似在澳門攜女開房案不了了之，因他當時是時任總統蔡英文派系「英系」的成員。賴清德上台後任命鄭文燦為海基會董事長，沒有任何實權，相當於打入冷宮。如今檢方凌晨聲押禁見鄭文燦是非常大動作，自然被賦予強烈政治意涵。而賴清德上周六開腔強調，不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱。

鄭文燦上周六獲桃園地方法院批准以500萬元新台幣（約120萬港元）保釋，檢方當庭抗告。台媒周日（7日）報道，釋放鄭文燦的是鄧姓女法官，她的父親鄧雅文曾在鄭文燦新聞局長任內出任政風室主任，鄭文燦當選桃園市長後，鄧雅文則出任政風處長，有利益衝突之嫌。桃園地方法院回應指，鄧姓女法官是上周五晚間值班法官，案件依規定辦理。