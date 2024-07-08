洞庭湖決口封剩90.5米　水利部長下令明午完成

經過連夜不間斷封堵，截至周一（8日）上午8時，湖南省岳陽市華容縣洞庭湖決口累計封堵135.5米，剩餘90.5米。國家防總副總指揮、水利部部長李國英率領工作組，一連兩日在一線決口現場指導險情處置工作，他周日（7日）指示全力執行封堵工程，必須在周二（9日）中午12時前完成，並要盡快構築第三道防線。

上周五（5日）深夜12時起，每小時有15、16輛泥頭車運送石料傾倒在決口處，每小時向內推進2、3米，搶險人員目前以機械化雙向立堵，以及船隻水上抛投無間斷作業，決堤口兩端已完成搶修，一艘裝滿碎石的大船前往決堤口灌注石料，以碎石和石塊聯合填埋的方式，加快封堵進度。在距離決口約9公里的第二道防線，消防、武警和民兵部隊不斷加固長超過14公里的間堤，清除在堤邊的雜草及雜物。洞庭湖水位與團洲堤防內積水水位持平，流速較緩，水文情況有利於決口合龍。

李國英要求抓緊多項措施，包括依照防洪法，立即宣布有關區域進入緊急防汛期，調配各種物資及力量，投入決口封堵和堤防防守工作。搶險人員亦要連續不斷高強度作業，確保周二（9日）中午12時前完成封堵決口，提前制訂決口封堵完成後的排水方案，減輕垸堤防守壓力。同時要從最壞處着眼，盡快構築第三道防線，堅決防止發生次生災害。