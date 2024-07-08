警破銷售盜版書集團　4疑犯落網

上海市公安局虹口分局於3月接報，有人在網上購物平台銷售盜版外語教輔書籍和少兒外語圖書。警方根據線索在河北省搗破犯罪集團拘捕4人，查獲各類盜版圖書1,921冊，價值6萬餘元（人民幣，下同，約6.52萬港元）。集團累計銷售盜版書籍16,280冊，涉案金額高達73萬餘元（約79.3萬港元）。

舉報人張先生表示，他在某網購平台找了一家圖書網店下單，到貨發現質量問題投訴維權後，在同一平台又搜尋了另一家網店，誰知再次買到質量差劣的書籍。警方發現，盜版書籍不僅油墨味異常刺鼻，所用紙張品質也很差，根本無法作為教材教輔書寫紀錄。受害人除了個人買家外，還有教育訓練機構。以高姓男子為首的犯罪嫌疑人從2021年3月開始，透過某網購平台註冊多家網店銷售盜版外語教輔書籍和少兒圖書。疑犯落網後對銷售盜版書籍的行為供認不諱，高男指銷售的盜版書籍往往是建議零售價7成，而其實際成本不到3成。

犯罪集團之所以在同一平台開設多達41家網店，一方面是想透過不同店鋪銷售同款圖書，對消費者形成圍獵，使消費者誤以為貨比三家後找到最具性價比的購買渠道，其實購買的依舊是盜版書籍。另一方面，由於盜版書籍品質差，平台經常會接到消費者投訴，從而對網店作出關店處理，為了保持銷售渠道，犯罪集團就不斷註冊新網店。截至被捕一刻，犯罪集團仍有25網店仍然運作，疑犯因涉嫌侵犯著作權罪被依法採取刑事強制措施。