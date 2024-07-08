華揭美編造黑客計劃抹黑　實施認知戰

內地官媒周一（8日）報道，美國政府機構去年起透過編造獲中國政府支持的「伏特颱風」黑客組織對美國關鍵基礎設施發動網攻，大肆鼓吹「中國威脅論」，中國國家電腦病毒緊急處理中心最新調查發現「伏特颱風」虛假資訊行動計劃是由美國國家安全局、聯邦調查局（FBI）等情報機關策劃，美國反華議員、多個聯邦政府部門及「五眼聯盟」共同參與，屬於徹頭徹尾的、基於精準廣告投送的認知作戰。

中國國家電腦病毒緊急處理中心、電腦病毒防治技術國家工程實驗室和360數位安全集團的共同調查結果表明，「伏特颱風」計劃於2023年初開始，主要分為三個階段並持續至今，是一場假訊息及輿論操控行動，符合美式網路行銷的典型特徵。華府策劃行動是因為美國情報機構在該國和全球實施互聯網監控的重要法律依據《涉外情報監視法案》第702條款於2023年底到期作廢，以及美國情報機構無法全面控制中國網絡企業。

美國情報機構濫用自身行政權力，操縱網絡安全企業和其他行政機構，透過製作傳播虛假訊息，製造和渲染「中國網絡威脅論」，力推702條款獲批延續，爭取國會批准更大規模的預算投入，鞏固和強化美國情報機構的網絡滲透能力，特別是加強對外攻擊和威懾競爭對手，以及對內監視和控制民眾的能力。

在實施「伏特颱風」行動等網絡認知戰的同時，美方持續對中國政府、大學、研究機構、大型企業和關鍵基礎設施實施網絡攻擊戰。2023年5月至今，有美國政府機構背景的黑客組織針對中國機構的活動總數超過4,500萬次，已被明確網攻的受害單位超過140家，攻擊武器樣本指向美國中央情報局（CIA）、國家安全局和FBI等部門，而背後都是702條款的授權。調查報告指出，美國情報和軍事機構經常以國家安全為由，透過與供應商勾結編制虛假預算，使用政府資金大量購買質次價高的產品實現利益輸送。報告亦警告，702條款是美國建構黑客任務的重要法律基礎，嚴重威脅美國人及所有國家主權安全和公民個人隱私權，呼籲各國堅決反對和抵制美國利用網絡技術優勢侵犯他國主權和人民合法利益的惡劣行徑。