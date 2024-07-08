台立院爆肢體衝突　民進黨倡移交紀委會裁處

台灣立法院周一（8日）繼續審議「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，藍綠陣營再度發出「甲級動員」。議場內發生多次衝突，多名綠營立委掛彩。民進黨發言人吳崢呼籲在野黨停止不理性的議事攻防動作，同時建議由立法院紀律委員會裁處脫序行為。

民進黨指摘，藍營立委王鴻薇惡意攻擊綠營立委林楚茵，導致後者流血受傷。藍委徐巧芯攻擊綠委賴惠員，藍委陳玉珍也對綠委吳沛憶、王美惠、黃捷、郭昱晴施以暴力行為。吳崢表示，從現場影片顯示，王鴻薇以及國民黨立委的諸多暴力行徑，不僅超出立委的職責，更已經危及立院同仁之間的人身安全，民進黨譴責一切暴力。林楚茵上午坐在主席台椅子上，當下徐巧芯也想坐在主席台前，兩人正在溝通時，王鴻薇走過來與林發生衝突，王連續掌摑林，後來被其他綠委拉開。林事後指控，她下巴劃傷流血、臉上有掌印、耳環更被打脫。她強調立法院是論理立法的地方，並非比武競技場，為了遏止暴力行為將會提告。

王鴻薇之後在社交網公布影片，指林楚茵當時坐在椅子上，徐巧芯則是抱着椅子，未料徐突被箍頸，王於是上前勸阻。此時，林突向王動手、起腳，王因此打林，隨後林也還擊。王痛批民進黨「作賊喊抓賊、打人喊救人」。