華報告斥菲軍艦坐灘　損仁愛礁生態

中國自然資源部周一（8日）發表科學考察報告，指摘菲律賓軍艦非法坐灘南沙群島仁愛礁長達25年，已嚴重損害珊瑚礁生態系統多樣性、穩定性和持續性，應該消除污染源避免繼續危害珊瑚礁。

《仁愛礁非法「坐灘」軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》指，菲律賓軍艦1999年5月9日坐灘以來，仁愛礁礁坪和造礁石珊瑚覆蓋面積大幅下降，礁區大型底棲無脊椎動物種群結構出現失衡，海水中重金屬、活性磷酸鹽和油類含量明顯高於歷史記錄，礁區散布魚網等各類人為棄置物。

報告認為，軍艦坐灘過程對珊瑚礁生態系統造成致命破壞，長期坐灘又對周邊區域珊瑚生長與恢復產生較大抑制。自然資源部南海生態中心航次首席科學家熊小飛說：「只有消除污染源，才能避免繼續對仁愛礁珊瑚礁生態系統造成持續性、累積性危害。」

另外，菲律賓海岸防衞隊日前指中國最大海警船停泊菲律賓專屬經濟區，意在恐嚇菲律賓。中國外交部發言人林劍周一強調，仙賓礁是中國南沙群島的一部分，不是菲律賓的專屬經濟區，中方軍警、艦船在附近海域巡航執法符合中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。