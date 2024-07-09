緩刑犯落水救人獲表揚　減刑3個月全省首例

江西省緩刑犯幸某近日因勇救落水老人獲准減刑3個月，並縮減有期徒刑考驗期3個月。這是社區矯正法頒布實施2年來，江西宣判的首宗社區矯正人員因見義勇為獲准減刑案件。

2023年11月10日，幸某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被江西省永新縣人民法院判處有期徒刑1年半，緩刑1年半，並罰款8,800元（人民幣，下同，約9,580港元）。在緩刑考驗期間，幸某接受社區矯正，落實各項管理制度，每月按時進行指紋打卡，完成每月學習並參加考試，歷次月度考核均合格。

今年3月11日，幸某冬泳時，與他人一同勇救落水老人，被萬安縣委政法委決定授予見義勇為先進個人，並給予2,000元（約2,170港元）獎勵。同月29日，萬安縣社區矯正管理局決定給予幸某表揚一次。另查明，去年11月21日，幸某已向永新縣人民法院繳納了上述罰款。因此，吉安市社區矯正管理局提出減刑建議書，報送吉安市中級人民法院審理。近日，吉安市中級人民法院公開開庭審理該案時認為，幸某不顧個人安危，下水勇救落水老人，符合「在日常生產、生活中捨己救人」的情形，應認定其有重大立功表現，故作出上述裁定。