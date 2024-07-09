拾他人手機拒歸還　遭法院判賠償失主8500人民幣

貴州省銅仁市有蛋糕店員工不慎遺失剛買的手機後，聯絡上拾獲者並表示願意支付1,000元（約1,080港元）感謝費，希望對方返還手機。然而，對方卻要求支付5,000元（ 人民幣，下同，約5,440港元），否則不歸還。為此，該員工起訴至法院。貴州銅仁市中級人民法院周日（7日）公布，拾獲手機者稱手機已遺失，法院判其賠償失主經濟損失8,500元（約9,250港元）。

銅仁市石阡縣城內某蛋糕店員工陳某，今年2月外出送蛋糕時不慎遺失價值9,500元（約10,340港元）的iPhone。他其他在微信朋友圈發布失物招領，得知手機被鄧某拾獲，於是立即聯絡對方，希望對方返還手機，並表示願意支付報酬表示感謝。然而，鄧某卻要求陳某支付高額報酬，陳某無奈報警。派出所民警與陳某一同到鄧某家中協商，鄧某仍不願返還手機。為此，陳某起訴至石阡縣人民法院。法院受理該案後，承辦法官到鄧某家中送達相關法律文書并對案件進行調查，鄧某承應拾獲陳某的手機，但稱手機已被其孫子把玩丟失。

法院審理認為，鄧某拾獲涉訴手機後，應當妥善保管，並應所有權人之要求返還。如今，鄧某拒絕返還手機，並稱已經將手機丟失，其行為已損害陳某的合法權益。另鄧某要求陳某從石阡縣城放火炮至其家中才願意返還手機，嚴重違背公序良俗。法官表示，拾金不昧是中華民族的傳統美德，是誠信精神的重要體現和公民應當恪守的基本道德準則，也是評價公民道德行為選擇的基本價值標準。