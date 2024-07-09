歐盟稱華近期才尋求磋商電動車關稅　中方否認

歐盟駐華大使庹堯誨周日（7日）表示，雖然歐盟數月來嘗試就對華電動車加徵關稅案與中方接觸，但中方直至近期才尋求磋商。中國商務部周一（8日）晚回應批評，上述言論與事實嚴重不符，指去年10月歐盟對華電動車啟動反補貼調查後，中方一直通過多雙邊場合表示強烈反對，始終主張從維護中歐全面戰略夥伴關係大局出發，敦促歐方通過對話磋商妥善處理經貿摩擦。

中國商務部新聞發言人表示，在歐盟委員會正式立案後，中國商務部長王文濤去年10月24日即致信該會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯，表示希望通過對話磋商妥善解決此案，翌月再致信歐方建議磋商。王文濤今年2月在世貿組織部長級會議期間會見對方當面提出與歐方對話，5月再致信歐方重申希望對話磋商解決此案。二人上月舉行視像會談，商定就此案啟動磋商，中方之後立即派工作組赴歐會談，另舉行多輪視像技術磋商。此外，中方技術層自立案伊始就通過實地核查、聽證會等各種渠道，向歐方密集釋放願通過對話妥處經貿摩擦的信號。

中方強調已展現最大誠意，始終認為貿易保護主義措施不利於全球綠色產業發展，不利於汽車產業合作，各國應堅持對話合作，共同推動經濟綠色轉型，而不是以鄰為壑，人為擾亂全球產業鏈供應鏈。中方堅決反對任何將經貿問題政治化、武器化的單邊主義、保護主義做法，對於任何濫用規則、打壓中國的惡劣行徑，必然採取一切措施維護自身權益。