美擬擴大審查軍事基地附近土地交易　阻外國人購買

美國政府曾禁止中資背景的公司使用沃倫空軍基地（圖）附近的土地。

中美角力加劇之際，美國財政部周一（8日）提議根據一項允許華府阻止外國人購買土地的法律，大幅擴大其監管的國內設施數量，對更多靠近美國本土軍事基地的外國人房地產交易進行審查。

提案將允許美國外國投資委員會（CFIUS）審查涉及國家安全問題的交易，調查50多處先前從未被納入審查範圍的軍事基地附近房地產交易。美媒指，部分新納入審查項目的軍事設施被認為極其敏感，甚至在其160公里外的交易都可能受阻。

財政部長耶倫指，通過徹底審查敏感軍事設施附近的房地產交易，CFIUS在美國國家安全方面發揮不可或缺的作用，這項擬議規定將大大擴展其管轄權和職能，以完成這一重要使命。拜登政府繼續致力於利用美國強大的投資篩選工具來捍衞國家安全，包括保護軍事設施防範外部威脅行動。令人關切的是，外國人購買或租賃某些房產可能會使其能夠收集情報，或把美國國家安全活動暴露在外國監視風險之下。

今年5月，美國政府宣布出於國家安全關切，禁止由中國擁有的加密貨幣公司MineOne Partners Limited使用於2022年購入、位於部署戰略核彈的懷俄明州沃倫空軍基地附近土地。