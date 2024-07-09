重慶強降雨停運30趟列車　福建廣西現水龍捲

內地周二（9日）發布暴雨黃色預警，四川、湖北、河南、江蘇等地部分地區有大暴雨，重慶火車站當日受強降雨影響將停運30趟列車。福建和廣西近日分別被拍到水龍捲現象，場面震撼。財政部會同水利部下達中央財政水利救災資金8.48億元人民幣（約9.11億港元），支持12省區市做好度汛救災相關工作。

周一（8日）上午10時許，福建省漳州市東山縣有民眾拍攝到水龍捲現象，稱當時只見遠處有大水柱從海面連接到天空不停旋轉，水柱最上部伴有濃密烏雲。漳州氣象台解釋，此次東山出現的氣象奇觀叫塵捲風，俗稱旋風，只不過發生在海上，生命周期比較短促，民眾毋須驚慌。

周日（7日）下午1時許，廣西北海市潿洲島海域也出現水龍捲奇觀。全程目擊水龍捲出現至消散的本地人郭先生表示，開始時風捲着海水旋轉上升，形成水柱並向一旁移動，在海面激起數米高浪花，整個過程持續約20分鐘。郭先生表示在當地見過3次水龍捲，印象最深的就是這次，因為天空被分成兩半，一側是晴空萬里，一側是水龍捲。他指出，水龍捲出現的位置離岸邊差不多40公里，覆蓋海面的範圍也小，離海面上的船較遠，現在休漁期一般沒漁船出海捕撈。