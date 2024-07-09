歐爾班商俄烏停火　澤連斯基斥無能力

匈牙利接任歐盟輪值主席國後，該國總理歐爾班立即展開「和平任務」，先後出訪烏克蘭、俄羅斯及中國，斡旋俄烏停火。惟烏克蘭總統澤連斯基周一（8日）大潑冷水，直指歐爾班不足以終結戰事，只有美國、歐盟和中國有能力。

澤連斯基正訪問波蘭，他表明歐爾班不具備透過談判結束俄烏戰事所需的影響力，至於對方能否成為調解人，目前俄烏之間是沒有調解。澤連斯基又指，只有認真、強大的聯盟才能充當中間人，衝突不會透過調解而結束，而是當一個擁有強大經濟和軍事力量的國家能夠迫使俄羅斯放棄。他認為美國、中國是其中之一，以及整個歐盟，而不是僅一個歐盟國家。

澤連斯基同日與波蘭總理圖斯克簽署安全協議，圖斯克亦批評歐爾班，指無人有權代表烏克蘭決定未來和平形式，在與莫斯科進行潛在談判時，如果沒有得到烏克蘭和整個歐盟的完全同意，任何人都無權代表波蘭或歐盟採取行動。

中國外交部發言人林劍周二（9日）在記者會上表示，歐爾班訪華期間就俄烏衝突等問題交換意見，通報近日到訪烏及俄羅斯有關情況，中方對匈方為推動政治解決俄烏衝突所做建設性努力表示讚賞，呼籲有關各方遵守局勢降溫的「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，為俄烏雙方直接對話創造條件。