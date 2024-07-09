賴清德訪空軍基地　強調提升不對稱戰力

台灣總統賴清德近日前往台中清泉崗基地視導空軍第三戰術戰鬥機聯隊，並為台軍精神戰力專案教育錄製談話影片。他指出，台灣位處第一島鏈關鍵位置，有極重要的戰略地位，未來將持續提升不對稱戰力，利用台海周邊海峽與地理環境，建構多層次的防禦縱深，向外延伸打擊範圍、向內凝聚聯合戰力，確保本土安全。

台軍精神戰力專案教育是為配合年度漢光實兵演習前，讓全體官兵體認建軍備戰的目的和重要性。穿軍裝的賴清德與戰鬥機聯隊官兵對談，是他上任以來首次以三軍統帥身份在莒光園地談話，也是歷任總統中首位參加精神戰力周。被問台灣朝防衞自主方向前進，會否讓外界產生是為戰爭做準備的錯覺，賴清德強調追求和平才是台灣始終堅持的方向，但是一個有穩固基礎、靠實力建立的「真和平」，而這個基礎就是自我防衞的力量。他指出，未來會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化防衞和不對稱戰力就是其中一個重要支柱。

台國防部周二表示，截至當日上午6時的24小時內，台軍偵獲大陸解放軍軍機15架次，其中14架次逾越海峽中線，進入台灣北部、西南空域，最近距離基隆46海里、距鵝鑾鼻53海里；另有9艘次解放軍軍艦持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。