憂建戰備跑道毀生計　鄉親赴立院抗議

台灣國防部擬配合台9線拓闊工程，在台東縣關山鎮規劃關山戰備跑道，結果惹來地方反對。台東縣縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐周二（9日）率領近百名鄉親及民意代表親赴立法院抗議。空軍表示已舉辦過兩場協調會及兩場說明會，強調絕對會以地方發展及民意為依歸，創造雙贏局面。

針對國防部計劃在關山鎮興建戰備跑道，地方自去年開始已多次反對。饒慶鈴批評國防部一開始無與地方溝通，又指關山是台灣重要糧倉，一旦發生戰爭，糧食儲備重要性不亞於戰備跑道。她強調鄉親不反對戰備跑道，地方提出把路線東移5公里，與卑南溪堤岸道路共構。彭成豐稱，台9線是關山唯一對外主要道路，兩側為重要農田區域，如按照國防部規劃，將有近500公頃土地位於禁限建範圍，影響增建穀倉、房舍以及未來發展機會，令年輕人更不願留在故鄉工作。他亦指關山北邊有花蓮佳山基地，距離台東志航軍用基地只有30公里，若兩者連動，飛行兩分鐘就需降落，質疑能否達到戰備跑道功能。

公路局計劃將關山鎮東7線拓闊為新台9線外環道，路闊30米；國防部因應空防需求，規劃將此道路升級為闊42米戰備跑道，原3公里長直線路段也會拉長，令鎮民憂慮徵收良田，以及限建、限高等問題。空軍司令部參謀長王德揚中將周二於國防部記者會上表示，請公路局將台東地區戰備跑道需求納入整體規劃，是為了未來敵情威脅而考量。至於地方建議將戰備跑道東移方案，他則解釋經評估後認定不適合。