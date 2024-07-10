洞庭湖全線退出警戒水位　專家提醒存不確定性

因早前受暴雨影響導致決堤的湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖，周三（10日）上午水位已退至警戒水位以下並持續回落，標誌着洞庭湖流域全線整體退出警戒水位。

周三早上6時，洞庭湖岳陽站水位為32.49米，低於32.5米的警戒水位。未來幾天在上游來水沒有明顯增加的情況下，洞庭湖水勢有望呈現回落狀態。自上月中旬開始，湖南遭遇今年以來最強降雨，湘資沅澧「四水」匯入洞庭湖的水量猛增，區內降雨量也非常大，導致洞庭湖水位持續上漲，防汛壓力明顯增加。上月30日上午9時，城陵磯水文站水位漲至33米，到達警戒水位，並形成洞庭湖今年第1號洪水。

水利專家指出，退水期並不等於安全期，堤防長時間被高洪水位浸泡後穩定性下降，退水期間仍存在不確定性，各級各部門仍要保持高度警惕，繼續做好巡堤查險和加強技術巡查工作，確保堤防安全。岳陽市沿江環湖的各縣市區目前繼續按照防汛二級應急響應的要求，在一線防洪大堤開展拉網式巡查，確保安全平穩度汛。

中央近日多次下發資金給多地救災，其中中央組織部從代中央管理黨費中，給湖南、安徽等9個省市劃撥專項資金2.31億元（人民幣，下同，約2.51億港元），用於支持搶險救災工作。