國務院查運輸食用油亂象　官媒促嚴肅追責

媒體近日揭露，負責儲存中央儲備糧油的國企中國儲備糧管理集團有限公司，其下屬公司運油車運輸煤製油後再直接裝運食用油，引起社會極大關注。國務院食安辦周二（9日）表示將徹查，並及時公布調查處置結果。

針對媒體反映的罐車運輸食用油亂象問題，國務院食安辦高度重視，組織國家發展改革委、公安部、交通運輸部、市場監管總局、國家糧食和儲備局等部門召開專題會議研究，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。對於違法企業和相關責任人，當局將依法嚴懲、絕不姑息；同時舉一反三，組織開展食用油風險隱患專項排查。

內地官媒周三（10日）發表評論指出，運送完煤製油等化工類液體的運油車，儲存罐未經清洗就直接裝上食用大豆油繼續運輸，這樣衝擊食品安全底線的亂象竟在現實生活中發生。更刺痛公眾神經的是，有罐車司機向記者透露，食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，已是罐車運輸行業裏公開的秘密。煤製油含危害人體健康的成分，一旦混入大豆油被人食用，可能導致中毒。評論指出，從運輸公司、運油車司機到食用油廠家，任何一個環節嚴格把關都能有效避免行業亂象發生，必須對敷衍塞責瀆職失職者嚴肅追責，對膽敢越法律紅線者嚴懲不貸，讓食品安全成為不可觸碰的「高壓線」。