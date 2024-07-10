王毅晤泰國外長　警惕北約把手伸向亞太

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（9日）在北京與泰國外長瑪里會談，並舉行中泰外長磋商機制第二次會議。王毅強調，要維護以東盟為中心的東亞區域合作架構，反對搞封閉排他的小圈子，更不能允許域外勢力插手干涉或另起爐灶，亦要抵制所謂「印太戰略」的消極影響，警惕北約把手伸向亞太。

王毅表示，中國始終高度重視中泰關係，視泰國為值得信賴的合作夥伴和本地區的和平力量、穩定因素，支持泰方在國際地區事務中發揮更重要作用。他提到，西部陸海新通道中老泰馬跨境鐵路班列日前雙向首發，凸顯中老泰聯通發展構想的重要意義，雙方要共同打通堵點，提升互聯互通水平，並強化執法安全合作，共同打擊網賭電詐等跨境犯罪，用好「免簽時代」便利，擴大人文交流。瑪里亦稱，泰國政府高度重視對華關係，將繼續毫不動搖地堅定奉行一個中國政策，願與中方規劃好明年建交50周年慶祝活動，密切高層往來，深化人文交流，加強數碼經濟、電動車、可再生能源、旅遊等領域務實合作。

雙方討論到東亞區域合作、瀾湄合作、緬甸問題等，王毅表示中方堅定支持東盟共同體建設，支持東盟中心地位，支持東盟在國際地區舞台發揮更重要作用。中方願與包括泰國在內的東盟國家密切配合，保持中國東盟合作的高水平，堅持亞太合作正確方向，共同維護地區和平穩定。雙方一致同意發揮好瀾湄合作共同主席國作用，推動瀾湄國家命運共同體建設不斷走深走實。