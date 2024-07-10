中國11.9萬百歲長者冠絕全球　2050年料接近50萬人

中國學學界近日發表研究論文指出，全國百歲老人從2010年的約3.6萬人增長到2020年的約11.9萬人，增長2.3倍，居世界之最。預計到2050年，中國百歲老人將接近50萬人，每10萬人中平均有約37名百歲老人。文中強調，中國要實現從長壽大國跨越到長壽強國，必須轉變為提升長壽人口質量，實現均衡性長壽。

該論文由中國人民大學人口與健康學院教授杜鵬和該院博士生吳賜霖完成，在國家一級人口學核心期刊《人口研究》發表。論文基於第7次全國人口普查數據指出，中國在2020年已超越美國，成為全球百歲老人數量最多的國家，標誌中國正式邁入「長壽大國」行列，但距離「長壽強國」尚有距離。作者指出，中國在平均預期壽命等整體性指標上處於世界較高水平，但與對全人群健康長壽狀況的廣泛關注相比，象徵中國人口最健康和最長壽可能性的百歲老人狀況並未得到足夠重視。

從歷史發展角度來看，中國百歲老人數量增長和比例提升與社會經濟發展緊密相關。從國際比較角度看，2020年中國在百歲老人數量上歷史性超越美國和日本，同時也是百歲老人增長最快的國家。聯合國《世界人口展望2022》數據顯示，2020年全球約有57.9萬百歲老人，中國人數約佔五分之一。美國去年約有8.3萬百歲老人，預計未來很長時間內無法追上中國。