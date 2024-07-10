華駐加大使反駁產能過剩論　盼雙邊關係回正軌

加拿大政府近期宣布就是否對中國電動車加徵關稅等一系列潛在措施啟動磋商，中國駐加拿大大使王鏑近日在渥太華接受訪問時批評，加美等關於「產能過剩」的指摘毫無依據，中方已向加方表達強烈不滿。他又稱，中國始終把加拿大當作合作夥伴而非對手和敵人，希望加方與中方推動雙邊關係早日重回正軌。

王鏑表示，中加之間不存在歷史遺留問題和根本利害衝突，兩國關係遭遇一些困難，中方不願看到，也不符合雙方共同利益。他認為，當前中加兩國應在相互尊重和理解基礎上，努力擴大雙方利益匯合點，以建設性方式管控差異和分歧，為中加關係健康穩定發展積累更多積極因素。他希望加方能與中方共同努力，盡快解決中加之間直航航班不足和簽證難等問題，為促進中加人文交流提供便利。

對於加拿大政府就是否對華電動車加徵關稅等潛在措施啟動磋商，王鏑表示此舉只會破壞國家間正常經貿合作，損害國際產供鏈的穩定和全球應對氣候變化的努力。他又指，所謂「產能過剩論」完全站不住腳，本質上是七大工業國集團（G7）擔心自己的競爭力和市場佔有率，以此為藉口抹黑打壓中國。如加方一意孤行，將經貿問題政治化、工具化，對華單方面加徵關稅，中方將採取堅決措施，捍衞自身權益。