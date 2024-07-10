捅殺妻子焗死半歲兒　無業男輕生亡

台灣新北市三重區周二（9日）傍晚發生倫常慘案。一名男子於家中持刀捅死正在給6個月大兒子餵奶的妻子後，開車載着兒子到北投，先焗死兒子，然後自殺身亡。案中夫婦均無業，惟家屬稱家中無經濟壓力。

警方調查指，43歲劉姓女死者的母親周二下午5時17分在女兒位於三重區三和路的住所，發現她倒臥血泊，身上有多處刀傷，於是報警。警方及消防到場後，初步檢視劉女身上共有7處刀傷，送往台北市馬偕醫院搶救，當晚6時宣告不治。警方調查發現，住所門鎖未被破壞，隨後在浴室發現一把長25厘米的魚生刀，且有清洗過的痕迹。翻查閉路電視畫面發現，劉女的42歲廖姓丈夫當日下午1時抱着兒子離開住所，並開車前往士林區陽明山方向。

由於遲遲無法聯絡到廖男，警方懷疑他涉案，擔心他前往山區或企圖輕生。警方當晚7時在北投馬槽橋下發現廖男的座駕，查看後確認廖男父子已明顯死亡。警方其後封鎖現場採證，未發現遺書。劉母表示，女兒與女婿原本在台北的不同科技公司上班，兩人去年3月結婚，劉女後因懷孕辭職，廖男去年11月也離職，今年1月誕下兒子。 由於夫婦均沒有工作收入，開銷都靠父母金援，並住在劉母名下的舊公寓。有傳夫婦近日因孩子養育問題爭執，劉母則指二人感情很好，不會吵架，雙方家長經濟條件也不差，不會有經濟壓力。