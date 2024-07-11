團洲垸第3道防線建成　三峽水庫今年首開閘洩洪

內地近日連場暴雨，導致湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖決堤，成功封堵後險情暫緩，至周二（9日）基本完成團洲垸險情第三道防線建設。最新預報顯示，長江上游未來一周將迎來多次漲水過程，為在洪峰來臨前騰出防洪庫容，水利部長江水利委員會調度三峽水庫今年首次開閘洩洪，周三（10日）下午2時及6時各開啟一個洩洪孔，逐步將出庫流量由每秒2.7萬立方米增至3.1萬立方米。

中央氣象台周四（11日）發布暴雨黃色預警，預計周四至周五（12日）安徽、江蘇、重慶等地部分地區有100至170毫米大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。洞庭湖流域周三全線整體退出警戒水位，據湖南省水利廳通報，團洲垸共有積水超過2億立方米需盡快排出，料需時10天左右。水利部將密切跟蹤團洲垸險情後續處置進展，強化技術支持，指導地方做好堤防巡查防守、垸內排水、疏散人員安置管理等工作。因排澇作業需要，當局決定對團洲垸洞庭湖大堤實行臨時交通管制，管制期間禁止所有車輛通行，消防排水專用車和油料供應車則限時通行。管制時間從周三晚7時開始，預計為期3天。

長江流域主雨區周一（8日）起轉移至長江上游，三峽水庫入庫流量已逐步漲至每秒3萬立方米以上。四川、重慶及三峽庫區等地未來10天持續強降雨，岷江、嘉陵江等支流將發生多輪漲水過程，三峽水庫本月中旬將有兩次明顯漲水過程，其中周五前後的入庫洪水過程洪峰量級在每秒4.5萬立方米左右。長江水利委員會研判，近期還會視上游來水情況進一步加大三峽水庫出庫流量，並盡量避免已退至警戒水位以下的各主要控制站水位再次超警；又指長江流域即將進入「七下八上」防汛關鍵期，相關地區部門務必確保流域防洪安全。