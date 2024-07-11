北約稱烏入盟之路不可逆轉　中國成俄烏戰事推手

美國華盛頓北約峰會周三（10日）發表聯合宣言，表明烏克蘭與北約的互通性和政治一體化程度愈來愈高，正走上加入北約的「不可逆轉的道路」，美媒形容這是北約迄今為止表達最終把烏克蘭納入組織的最強烈語言。另外，日本、南韓、澳洲、新西蘭首次加入北約宣言，宣言同時指出中國已成為俄烏戰事的推手，要求北京停止軍事支援俄羅斯。

宣言獲北約32個成員國簽署，歡迎烏克蘭自去年北約峰會以來在所需的民主、經濟和安全改革方面取得具體進展，在烏克蘭繼續必要改革的同時，北約將持續支持烏方走上不可逆轉的全面歐洲-大西洋一體化道路，包括加入北約。宣言重申，只要北約成員國同意和符合條件，北約將邀請烏克蘭入盟，但沒有交代具體時間表。

宣言承諾明年向烏克蘭提供超過430億美元（約3,354億港元）資金，誓言為烏克蘭取得勝利給予可持續的安全援助。北約為烏軍提供訓練的一系列新公布措施是為了確保對烏克蘭的安全援助連貫和可預測性，並與北約進一步融合，強調不會令北約捲入衝突。

同時，北約仍然視俄羅斯成北約安全的最大及最直接威脅，中國則持續對歐洲-大西洋安全構成系統性挑戰。北約深切關注中俄深化策略夥伴關係，兩國試圖削弱和重塑基於規則的國際秩序，北京透過與莫斯科的無限制夥伴關係，以及對俄羅斯國防工業基礎的大規模支持，成為俄烏戰爭的決定性推動者。北約敦促作為聯合國安理會成員國之一的中國，停止在俄烏戰事中對俄羅斯的一切物質和政治支持。宣言還強調印太地區對北約的重要性，會加強與區內夥伴的合作。

印太國家日本、南韓、新西蘭及澳洲首度參與會後發表的聯合宣言，北約秘書長斯托爾滕貝格形容這代表北約的改變，與上述四國密切合作認真看待中國帶來的安全挑戰。他指中國向俄提供工具、軍民兩用設備及微電子製造武器用於烏克蘭戰場，是俄羅斯的主要支持者。他強調北約仍是北美和歐洲的聯盟，不會成為全球的北約，但中國帶來的安全挑戰威脅全球。