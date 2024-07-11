山東號經菲北部海峽赴西太演訓　56軍機越中線

中國大陸航母山東號近日現蹤菲律賓周邊，並赴太平洋演訓。台灣防長顧立雄周三（10日）表示，山東號經菲律賓北部的巴林坦海峽進入西太平洋，而非經過台灣南部的巴士海峽。台國防部周四（11日）公布，周五上午6時至周四上午6時偵獲66架次解放軍軍機及7艘次軍艦，其中56架次逾越海峽中線侵擾台灣周邊空域，並與山東號開展海空聯訓。

台國防部表示，周三上午5時20分起偵獲解放軍各型主、輔戰機計37架次出海活動，其中36架次逾越中線及其延伸線，經台灣南部及東南空域赴西太平洋，配合山東號執行海空聯訓，至周四仍在持續。台軍運用任務機艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對，另公布狙擊手莢艙標定殲16戰機的畫面，以及由單鏡反光相機拍攝的轟6轟炸機監控畫面。台軍公布的航迹圖顯示，侵擾台灣北部空域的軍機距離基隆約72海里，侵擾西南及東南空域的軍機分別距離鵝鑾鼻約91、58及33海里。

與大陸在南海局勢緊張之際，菲律賓空軍派出4架FA50戰機與約162名人員，周三（10日）抵達澳洲北領地，與美國、澳洲等20國展開「漆黑」（Pitch Black）聯合軍演，為菲空軍60年來首派戰機赴海外。菲軍戰機將和其他空軍合作解決一些針對假想敵和地面威脅的複雜問題，澳洲強調北領地提供廣大空域，以提升從空中纏鬥到利用雷達和導彈系統、在視距外與敵人交戰的能力。