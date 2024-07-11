深圳灣口岸年內通地鐵　13號線南段完成熱滑試驗

廣東省深圳市軌道交通13號線南段周三（10日）完成熱滑試驗，為下一階段聯調聯試、確保年內高標準、高質量開通營運奠定基礎。這是連接深圳灣口岸至科技園片區的重要交通路線，按計劃將先行開通深圳灣口岸站至高新中站，共7個車站，其建成投運後將改寫深圳灣口岸無地鐵的歷史，同時緩解高新園片區的出行壓力。

熱滑試驗是電客車上線調試前的重要環節，是線路完成接觸網送電後首次從受電弓取流運行，是對軌道、供電、通訊、信號、機電、車輛等系統的全面檢驗。本次熱滑試驗的區段為13號線南段深大站至高新中站，涉及兩座車站及相應區間，也是南段熱滑的最後區段。電客車分別以低、中、高3種速度運行試驗，運行時速最高達到80公里，各項檢測數據滿足設計要求。

目前13號線南段各車站除個別車站出入口施工外，已基本完成車站主體結構和設備安裝，正進行各項設備系統調試工作。港鐵中鐵電化公司將聯同各參建單位繼續完成收尾安裝及調試工作，同時與營運單位密切聯動，提前明確路線各專業交接標準。深圳今年計劃開通地鐵28公里，涉及龍崗坪地、南山科技園、寶安北部等片區，其中深圳6號線支線已修建至深莞邊界，10號線東延、11號線北延深圳段已獲得國家批覆。