華發布海洋生態環境保護白皮書　加強監督管理

國務院新聞辦公室周四（11日）發布《中國的海洋生態環境保護》白皮書。當中提到構建人海和諧的海洋生態環境，統籌推進海洋生態環境保護，系統治理海洋生態環境，科學開展海洋生態保護與修復，加強海洋生態環境監督管理，提升海洋綠色低碳發展水平，並全方位開展海洋生態環境保護國際合作。

白皮書指出，中國多年來堅持生態優先、系統治理，統籌協調開發和保護的關係，以高水平保護支撐高質量發展，努力構建人海和諧的海洋生態環境。中國海洋生態環境質量總體改善，局部海域生態系統服務功能顯著提升，海洋資源有序開發利用，海洋生態環境治理體系不斷健全，人民群眾臨海親海的獲得感、幸福感、安全感明顯提升，海洋生態環境保護工作取得顯著成效。

中方堅持監管執法協調、部門協同、央地聯動，構建立體化、全覆蓋海洋監管執法網絡，嚴厲查處違法違規用海用島、破壞海洋生態環境活動。在2020至2022年，當局檢查逾1.9萬個次海洋工程、石油平台、海島、傾倒區等，查處360多宗非法圍填海、非法傾廢、破壞海島等案件，嚴厲打擊海洋生態環境保護重點領域違法犯罪活動。中方亦切實履行國際公約責任義務，為全球海洋環境治理提出中國方案；同時擴大海上合作「朋友圈」， 建立廣泛的藍色夥伴關係，拓展海洋合作平台與機制，倡導和引領雙多邊合作。