混載運油車曾到勉縣卸油　市監局稱未流入市場

中國儲備糧管理集團有限公司下屬公司運油車運輸煤製油後，再直接裝運食用油，事件持續發酵。針對涉事運油車曾在陝西省漢中市勉縣新力油脂有限公司卸油，勉縣市場監督管理局工作人員周三（10日）回應稱，涉事一批大豆油未流入市場，現已全部封存。

上述工作人員表示，涉事車輛與該公司無固定合作關係，已對這批大豆油及5月27日後廠家生產的大豆油進行抽樣送檢，相關情況正在調查。漢中市市場監督管理局相關工作人員同日稱，前期已成立市縣兩級發改部門牽頭、市場監管部門配合的聯合調查工作專班，對涉案食用油採取封存等管控措施，將依法公布具體核查處置情況。

周二（9日）有消息指，涉事運油車5月24日在車身罐體未經清洗下，從中儲糧油脂（天津）有限公司裝上食用油，運送到勉縣新力油脂有限公司卸油。周三網上流傳一則該公司對外回應的聲明，稱作為受害方積極配合相關部門調查，涉事的一車一級大豆油已於上周三（3日）由漢中市、縣相關部門調查清楚後現場封存於公司4號儲油罐內，等待中儲糧回收處理，該批大豆油沒灌裝生產流向市場，且不涉及其他油品和其他批次一級大豆油。