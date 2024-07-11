運油車混裝惹食安憂慮　民眾擬赴港澳買食油

內地爆出運油車混裝事件後，引起民眾對食油安全的憂慮。有民眾準備去香港購買食用油和醬醋等調料，因對外賣用的油不太放心，也打算親自煮飯。另有珠海消費者透露，自己在澳門一次買了3瓶食用油，價值在海關要求以內，可食用約兩個月，之後會再過去買。此外，電商平台進口油亦熱賣，家用榨油機日銷甚至上百台。有油罐車調度人士直言，他們不吃外面買的油。

內地不少消費者在社交平台針對食用油安全問題發貼，其中部分人選擇購買進口食用油，也有部分人開始自己煉油。有民眾表示準備煉豬油，雖然相信行業會迎來整頓，但在那之前想盡可能尋找相對安全的食用油過渡。淘寶平台一款小型家用榨油機顯示在24小時內已有超過100人購買，另一款則顯示3天內有逾500人加購。有客服指出，近日諮詢購買家用榨油機的消費者較以往多了不少。

對於上述食安憂慮，廣東省糧食和儲備局周四（11日）表示，近年未發現不符合食品安全國家標準的政府儲備油銷售出庫，流入口糧市場或用於食品生產。另有油罐車司機向內媒透露，近年各地的運費降低，司機拉完煤油不清洗就去拉食用油，就是想省一些洗罐的費用，也會走縣道節省高速公路費。洗罐中心不一定在裝罐的地方，可能距離幾百里，還必須空罐去，路費加上清洗費各花數百元人民幣，基本上跑一趟賺的錢就沒剩多少。