內地印發文件推進軍隊政治整訓　整頓用人作風

內媒周四（11日）報道，中央軍委近日印發《關於全面貫徹新時代政治建軍方略深入推進軍隊政治整訓的決定》。當中強調深入推進軍隊政治整訓，對推動政治建軍走深走實具有重要意義，必須作為嚴肅而重大的政治任務，融入鬥爭、備戰、建設實踐一體推進，增強針對性精準度，確保取得實效，匯聚實現強軍目標的強大力量。

該決定明確，新征程上深入推進軍隊政治整訓，全面貫徹新時代政治建軍方略，牢牢把握政治建軍時代要求，緊緊圍繞以中國式現代化全面推進強國建設，聚焦打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制。

當中亦要求，持續深入整頓思想、用人、組織、作風和紀律，突出高層黨委、高級幹部，鍛造政治堅定、能力過硬的堅強黨組織，鍛造忠誠乾淨擔當、堪當強軍重任的高素質幹部隊伍，確保人民軍隊永葆性質宗旨、始終敢打必勝、始終團結奮鬥、始終人才輩出、始終純潔光榮、始終法紀嚴明，為強軍事業提供堅強政治保證。