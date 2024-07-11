北京擬支持自動駕駛汽車　用於網約車等出行服務

內媒周三（10日）報道，北京市經信局近日就《北京市自動駕駛汽車條例（徵求意見稿）》對外徵求意見，擬支持自駕車用於城市公共電汽車客運、網約車等城市出行服務。外界關注內地網約車市場飽和下收入下跌，如加速推動自駕的士等服務落地，恐令職業司機面臨失業。

北京市經信局相關負責人表示，該市將通過立法重點解決特定區域自駕車創新活動面臨的主要問題，在堅守安全底線的基礎上，為L3級及以上自駕車市場主體提供清晰、透明、可預期的制度規範。該市擬支持自駕車用於城市公共電汽車客運、出租汽車客運、汽車租賃等城市出行服務，除危險貨物運輸外的道路貨物運輸，以及擺渡接駁、環衞清掃、治安巡邏等城市運行保障。

全市年內將實現600平方公里智能化路側基礎設施全覆蓋，根據上述徵求意見稿，該市新建、改建、擴建道路也應為智能化路側基礎設施預留空間，同時鼓勵充分利用現有路側基礎設施進行智能化改造升級。今次也提出事故責任問題，其中自駕車行駛期間如發生交通違法行為，由公安交管部門按照現行法律法規處理和認定，如車內有司機，依法對其處理；如車內無司機，則處理車輛所有人、管理人。