騎行17天跨越11城　男子圓夢回鄉過暑假

內媒周三（10日）報道，甘肅蘭州市一名男大學生因熱愛運動，早前萌生一路騎行回家的想法。他自上月中起，從湖北武漢市出發踩單車回家，歷時17天和騎行1,625公里，跨越11座城市，終於成功返回家鄉過暑假。

21歲的苗坤目前就讀武漢紡織大學伯明翰學院視覺傳達專業三年級，由於下學年他步入大四，今個暑假或是其學生生涯中最後一個暑假，遂決定完成踩單車返鄉的夢想。出發長途騎行前，他不僅提前購入所需的單車和護目鏡等裝備，還向校內騎行社團學習換車胎等修理單車的簡單方法。苗坤平日閒時則會到健身房鍛煉體能，為騎行做足準備。

苗坤上月14日清晨6時，正式從武漢出發，期間跨越湖北、陝西和甘肅省的11座城市，從平原地區到秦嶺山脈，最終回到位於黃河邊的蘭州家中。出發後，他發現路線的難度比想像中低，旅程開頭亦算順利，每天從清晨6時開始騎行至每日下午6時，到湖北襄陽和陝西西安時更停下遊玩數天，但進入十堰秦嶺山區後，路程開始變得困難。不過，他並未因此放棄，反而努力繼續向前走，最終克服難關，成功到達下一站目的地。

苗坤又憶述過程中遇到的困難，如旅程首天晚上在路邊露營，但因夏日氣溫高且野外蚊蟲多，導致幾乎整晚失眠，往後行程多投宿路邊的招待所或青年旅館。他又指，旅途期間亦收到不少來自陌生人的溫暖支持，如在山上踩單車時，路邊有修路工人擔憂他在山上迷路，專門開車為他指路。完成挑戰一刻，他感到一切付出都很值得，更指未來將再次嘗試在其他路線騎行，又計劃此後前往新疆在基層工作，感受不一樣的風土人情。