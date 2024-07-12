靈堂鮮花索價13800人民幣　濟南市殯儀館受查

山東省濟南市4歲女童「小蘋果」日前因癌病離世，其母在濟南市殯儀館替女兒辦葬禮時，布置靈堂使用約20個花盆與花籃，竟索價13,800元（人民幣，下同，約15,000港元），事件引起關注。濟南市民政局周三（10日）通報，已成立調查組對此認真調查，並要求市殯儀館切實做好殯儀服務，妥善處理逝者後事。

網傳一張由濟南市殯儀館開出的價單截圖顯示，小蘋果的殯葬費用共18,750元（約20,400港元），其中靈堂鮮花收費包括6個大花籃、大小靈前花盆各2個、棺頂花籃1個、棺前心形花1個、棺周8盆小花以及15個氣球。小蘋果母親表示，收費前對接人員沒詳細告知費用，也未說明具體會用到多少鮮花和怎樣布置。雙方先後協商了3次，最終她支付了3,000元（約3,266港元）。

對於布置靈堂的鮮花和花籃收費情況，內媒曾致電濟南市殯儀館，接線工作人員表示，因花籃用的具體花種不同、大小不一，且都為時令價格，所以收費標準無法確定，只能和對接的工作人員現場協商。工作人員強調，該殯儀館是國家單位，不會亂收費，網絡訊息有些以訛傳訛。