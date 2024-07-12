王毅跟荷外相通電話　稱不接受北約無端指摘

中共中央政治局委員兼外長王毅周四（11日）跟荷蘭新任外交大臣費爾德坎普通電話。王毅表示，剛剛舉行的北約華盛頓峰會對中國進行無端指摘，中方對此絕不接受。

王毅表示，在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國，始終是國際社會中的和平力量、穩定力量；中國跟北約國家政治制度、價值理念不同，但這不應成為北約煽動同中國對抗的理由。他認為正確之道是加強對話，增進了解，建立基本互信，避免戰略誤判；北約應安守本分，不插手亞太事務、不幹涉中國內政、不挑戰中方正當權益。中方願在平等基礎上同北約保持接觸，在相互尊重基礎上開展交流。

另外，王毅指，中荷開放務實的全面合作夥伴關係穩健發展，為兩國人民帶來實實在在利益，也為地區乃至世界和平發展作出貢獻。他強調中方重視中荷關係，願同荷蘭新一屆政府建立緊密聯繫，開展全方位對話，增進相互理解。王毅表示，中方支持歐洲一體化進程，支持歐盟發展壯大，堅持戰略自主，相信荷方會推動歐方客觀理性看待中國。

費爾德坎普表示，中國是重要的全球性力量，也是荷蘭在亞洲最主要的經貿夥伴，雙方應該也能夠在雙多邊廣泛議題上開展互利合作；面對動盪不定的國際局勢，荷方不贊成同中國脫鉤，願同中方保持溝通，發展務實的荷中關係；歐中關係至關重要，分歧不應阻礙雙方合作。