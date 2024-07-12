內地暫調6市行政法規　下放涉港澳投資娛樂場所等審批權

國務院周四（11日）發布文件指，即日起在遼寧瀋陽、江蘇南京、浙江杭州、湖北武漢、廣東廣州和四川成都6個服務業擴大開放綜合試點城市，暫時調整實施《民辦非企業單位登記管理暫行條例》、《旅行社條例》、《娛樂場所管理條例》、《營業性演出管理條例》和《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》的有關行政法規，部分涉及港澳台。

經調整後，外國、港澳台投資者設立的娛樂場所申請從事娛樂場所經營活動、投資設立演出場所經營單位或演出經紀機構的審批權，將下放至南京、杭州、武漢、廣州和成都市文化主管部門。而舉辦外國、港澳台的文藝表演團體、個人參加的營業性演出審批權，亦將下放至南京、武漢、廣州和成都市文化主管部門。

另在《旅行社條例》方面，經調整後，當局允許在瀋陽、南京、廣州和成都設立並符合有關條件的外商投資旅行社，從事除台灣以外的出境旅遊業務。新規推行後，商務部會同相關部門、省市政府對上述調整實施情況及時組織評估，在城市試點任務結束前向有關部門研提後續工作建議。國務院將依相關城市服務業擴大開放綜合試辦情況，適時調整核准內容。