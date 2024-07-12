鄭文燦看守所第一頓早餐曝光　抗告結果今出爐

台灣海基會前董事長鄭文燦涉嫌桃園市長任內受賄案，桃園地方法院周四（11日）裁定羈押禁見，他被送往桃園看守所。他的代表律師陳永來周五（12日）一早到看守所申請面見當事人，台媒詢問對抗告是否有信心時，僅用「謝謝」回應。

法院近日3度開羈押庭，以有串證之虞等理由，最終裁定對鄭文燦羈押禁見，陳永來隨後提出抗告。高等法院周五分案後，合議庭已開始閱卷，由於此案被視為重大案件，且最終的羈押與否結果涉及人身自由，高院預計周五作出裁定。若抗告失敗，鄭文燦被收押禁見確定，至少收押兩個月，檢方可聲請延押兩個月。

此案涉嫌行賄的關鍵人物之一、台塑集團總管理處前總經理楊兆麟，被檢方搜索和約談後，因年屆90歲高齡，日前以1,000萬元新台幣（約244萬港元）交保。桃園地檢署提出抗告成功，法院周五上午重新召開羈押庭。楊兆麟坐輪椅被推入法庭，等待最後結果。桃檢檢察官陳嘉義亦有出席，但面對台媒提問則一言不發走入法院。

鄭文燦周五清晨起床並吃早餐，有麥茶、黑糖饅頭和水煮蛋。鄭文燦的室友是欺詐、毒品案被告，案情相對單純。看守所表示，周四已準備晚餐飯盒，但鄭文燦指已吃麵包，便無吃晚餐。因鄭不想自己的編號曝光，看守所一度編為2350後再更改，未對外公布。鄭另在看守所內購買棉被、涼蓆、枕頭寢具，並攜帶3天分量的慢性病藥物。看守所周五將視其身體狀況體檢，有需要也可安排醫生看診。