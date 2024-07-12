南海仲裁案裁決8周年　華批歐盟為菲侵犯主權站台

周五（12日）是南海仲裁案裁決出台8周年，歐盟對外行動署發言人周四（11日）就此發表聲明，稱裁決是和平解決南海爭端的重要里程碑。中國駐歐盟使團周五回應批評，歐方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，公然為菲律賓侵犯中方主權站台背書，不利於地區和平穩定，極不負責任。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

歐盟對外行動署聲明指，仁愛礁位於菲律賓專屬經濟區和大陸架內等重要裁定對各方具有法律約束力，強調各方應尊重並履行裁決，維護《聯合國海洋法公約》賦予的自由與權利，特別是航行和飛越自由。中國駐歐盟使團發言人回應指出，歐盟不是南海問題當事方，歐方既然口口聲聲表示要維護南海和平穩定，就應認清事實真相，秉持客觀公正，切實尊重中方權益以及地區國家為南海和平穩定付出的努力。

發言人指摘，仲裁庭違背國家同意原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所作裁決非法無效，中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。發言人又提到，南海局勢當前保持總體穩定，中方正與東盟各國全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推動南海行為準則磋商，也將繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益，堅持與直接有關當事國通過談判協商妥處涉海矛盾分歧。