墊江縣暴雨逾4.3萬人受災　219間房屋受損

中央氣象台周五（12日）繼續發布暴雨黃色預警，預計重慶、湖北、安徽、河南、江蘇等地部分地區有大到暴雨。重慶市墊江縣應急管理局表示，周三至周四（10至11日）26個街鎮下暴雨，最大小時雨量為75.8毫米，其中澄溪鎮最大降雨量266.2毫米，為該縣歷來最大日降雨量。全縣逾4.3萬人受災，6人死亡，219間房屋受損，1,726公頃農作物受災，直接經濟損失約8,235萬元人民幣（約8,850萬港元）。

截至周四晚上8時，重慶市墊江縣降雨停歇，受災鄉鎮內澇積水逐漸退去，除杠家鎮以外的其餘鄉鎮積水已全面消退，緊急疏散的7,985人全部得到妥善安置，受災群眾水電氣供應基本恢復，道路清掃、環境消殺等災後恢復工作正在開展，群眾生產生活秩序逐步恢復正常。但部分地區周五繼續受強降雨天氣影響，重慶火車站停運13趟列車，市內30多家景區臨時關閉。

重慶市水文監測總站周五表示，周四早上8時至周五早上8時，12個區縣遭遇大暴雨，全市有29條河流出現超警戒水位洪水。據預測，黔江區阿蓬江濯河壩站將出現明顯漲水過程，最高水位將超過保證水位0.5至1米，漲幅約6.6至7.1米。該站發布黔江區阿蓬江洪水橙色預警，沿河有關單位及社會公眾需加強防範。另在長江，周四亦發生今年第2號洪水。