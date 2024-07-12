山東號編隊組織遠海實戰訓練　中俄海上聯演

日前有媒體報道指，中國航母山東號曾出現在菲律賓附近海域，有分析認為中方首次派航母前往菲律賓近海，有威懾之意。中國國防部新聞發言人張曉剛大校周五（12日）回應，強調海軍航母編隊組織遠海實戰訓練，是年度例行安排，符合國際法和國際實踐，不針對任何特定目標，今後中國海軍將常態組織類似演練，提升航母編隊體系作戰能力。

中國海警船日前跟監管控菲方非法滯留南海仙賓礁的海警艦過駁人員物資，菲方事後聲稱可在專屬經濟區內做任何事。張曉剛表示，中方對包括仙賓礁在內的南沙群島擁有無可爭辯的主權，中方維權執法行動正當合理，敦促菲方立即撤走人員船隻，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。根據年度計劃和中俄雙方共識，張曉剛大校另宣布，中國和俄羅斯兩國軍隊於本月上中旬在廣東湛江附近海空域，舉行「海上聯合-2024」聯合演習。此次聯演目的是展現雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和區域和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

張曉剛又公布，第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行，論壇籌備工作正有序進行，本屆論壇主題是「共築和平、共享未來」。中方已向超過100國家、國際組織官方代表以及相關國內外知名專家學者發出邀請，歡迎各國代表團參會和國內外記者採訪報道。