境外間諜機關藉校園貸　逼學生竊取國家秘密

國家安全部周五（12日）發文指，有境外間諜情報機關在內地通過校園貸，以高息壓力、暴力催債、威脅恐嚇等方式，逼迫、威脅貸款學生為其竊取中國國家秘密。國家安全機關雷霆出擊，及時阻止境外間諜人員的不法圖謀，避免造成不可挽回的重大損失。

國家安全微電影《看不見的風景》講述，某重點大專院校攝影系學生安勇由於貪圖虛榮，花費大量資金購買高端器材造成日常開銷嚴重超支，禁不住誘惑以高額利息申請了2萬元人民幣（約2.15萬港元）校園貸，深陷套路無力償還。放貸人李明和其背後的森山原來是境外間諜情報機關人員，在安勇臨近畢業時，要求其兼職抵債。

安勇的父親安致和是中國重點科研單位的工作人員，接觸的文件和課題涉及國家機密。森山的目標十分明確，就是通過校園貸脅迫安勇前往其父所在的單位拍攝涉密文件，並以兩父子的前途和名譽要挾安致和合作，意圖盜取國家機密。但安勇拍攝的文件未涉及機密實質內容，安致和最終選擇撥打國安機關舉報受理電話，主動報告情況，並與安勇積極配合國安機關相關工作。國安機關對兩父子進行嚴肅的批評教育，依法不予追究刑事責任。