再被舉報論文涉抄襲　省高院副院長董嵐受查

董嵐再被網民舉報，其博士論文涉抄襲。

湖南省高級人民法院副院長董嵐本月初出現在省委管理幹部任前公示內，擬任省直單位正廳級領導職務。惟有網民發文稱，受理舉報期間，有人向有關部門實名舉報董嵐博士論文涉抄襲。湖南省委組織部幹部監督處工作人員周四（11日）回應稱，已收到相關投訴，轉交有關部門核查。

據內媒報道，董嵐並非第一次被人舉報博士論文涉抄襲，早於2019年，時任湖南高院政治部主任董嵐於2007年10月發表的博士論文《農村公共產品供給的財政法問題研究》，被指大量抄襲同一屆湖南大學法學博士研究生黎石秋的論文。經網絡查重率達81%，與黎石秋論文相似度高達78%，惟黎石秋論文事後亦被指抄襲他人論文。

除爆出博士論文涉嫌抄襲外，在湖南大學先後取得碩士、博士學位的董嵐於2019年又被指碩士論文也涉嫌抄襲。有網民實名舉報，該校法學院經濟法專業碩士研究生董嵐於2002年1月發表的碩士學位論文《票據市場的發展及其主要法律對策》一文亦涉嫌抄襲他人論文，複製比率達42.6%。大學當年亦表示已就事件展開調查，但無下文。