女子做隆胸手術遭偷拍放上網　醫院拒道歉

河南省鄭州市一名女子早前到整形醫院接受隆胸手術，事後發現短片平台竟流傳她術後仍處麻醉狀態的畫面，甚至未有打格處理。她隨後與涉事醫院多次協商，對方僅要求平台下架影片，但並未展開進一步調查和處理，亦拒絕向她公開道歉，她目前計劃通過司法程序維權。

高姓女事主今年1月24日在鄭州市星幟美歌整形醫院接受隆胸手術，卻於上月22日赫然發現她與多名女性的手術過程影片被曝光，且臉容清晰可見。她發現影片為轉載發布，源頭無法溯明，遂多次要求院方查明拍攝者和發布者，並刪除影片源文件，書面保證不會再傳播外流，同時公開道歉及賠償損失。醫院相關負責人上月23日承諾將在3天內完成調查，此後卻未如約答覆，也沒給予明確的處理時限。

醫院客服部負責人指，因院內閉路電視畫面僅保存3個月，與高女手術時間相隔太久，故無法溯源，只能聯繫平台下架影片。她強調，影片拍攝與發布均為個人行為，發布者非醫院內部人員，院方不知情，又辯稱影片拍攝者已離職，院方已刪除對方聯繫方式，目前只能承諾若影片再流傳，將聯絡有關平台下架，但堅稱拍攝和發布影片並非醫院授意，故拒公開道歉。衞生健康熱線人員回應稱已記錄相關情況，並轉交給醫院醫患辦，將於3個工作天內回覆。有律師表示，在未經患者同意下發布未遮掩臉容的影片已構成肖像權及私隱權侵害，院方需承擔相應管理責任及道歉賠償。