內地傳下周一起　新冠疫苗改為自費接種

內媒周五（12日）報道，近日有消息稱下周一（15日）起，新冠病毒疫苗由免費接種調整為自費接種。一些地區醫院或社區衞生服務中心向內媒證實，近日確實有收到相關政策。

廣西壯族自治區河池市第三人民醫院有工作人員表示，該院暫沒新冠疫苗可接種，但已收到通知下周一起，新冠疫苗將改為自費接種。廣東廣州市越秀區一社區衞生服務中心工作人員亦指，下周一起新冠疫苗將改為自費接種，屆時會先下架現有的新冠疫苗，但目前還不清楚之後如何收費。同市海珠區一社區衞生服務中心工作人員稱，下周一起其服務點將暫時取消新冠疫苗預約，目前尚還有小量疫苗可預約，未知之後何時再恢復預約。

有新冠疫苗廠家表示，從一些權威渠道也了解到，新冠疫苗將改為自費接種，但之後如何定價暫時不得而知。新冠疫情出現後，內地對新冠疫苗採取免費接種政策，疫苗及接種費用由醫保和財政共擔。但在疫情緩和後，去年不少新冠疫苗企業業績大幅下滑，有廠家透露新冠疫苗生產線已處於停產狀態。

中國疾控中心近日發布上月新冠疫情情況，全國31個省區市及新疆生產建設兵團報告新增112宗重症病例及5宗死亡病例，發熱門診和診室診療量在10.0萬至13.2萬之間波動。流感樣病例新冠病毒陽性率從上月3日至9日的6.2%，小幅波動上升到上月24日至30日的7.2%。