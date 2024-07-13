商家售肥料不合格停產受查　客戶上門索償反遭毆打

山東臨沂蘭陵縣化肥經銷商馬女士，早前從河北石家莊深澤縣某商家處購買一批肥料，轉售給農戶。肥料隨後被舉報為不合格產品，她向農民退款及賠償後，委託兩名打假者向涉事商家維權。打假者向深澤縣市場監管部門報告此事，竟在執法人員面前遭涉事商家毆打。該部門周五（12日）回應，經檢驗確認肥料為不合格產品，目前已立案調查商家，命令其停止生產經營，沒收不合格化肥5.9噸，罰款6.9萬元（人民幣，下同，約7.4萬港元），同時將追查其他批次產品。

馬女士上月初以4.06萬元（約4.4萬港元）將肥料售予江蘇徐州邳州市農戶靳先生，對方隨後發現肥料是不合格產品，並在蘭陵縣市場監管局調解下，退還全部貨款並賠償對方2萬多元（約2.2萬港元）。她隨後向涉事供貨商提出退貨退款、承擔罰款的要求，對方當初同意退貨退款，但在她退還剩餘貨物後，遲遲未收到退款。此後雙方多次交涉無果，馬女士遂委託打假人趙某剛及其同伴，代表自己向該公司維權。

趙某剛上月28日下午1時許，與朋友董某尋獲該公司位於深澤縣深澤鎮的倉庫，發現裏面存放大量不合格肥料，遂向該縣市監局舉報，由執法人員陪同前往調查。兩人期間遭商家及其家人毆打，3部手機亦被對方搶走，其中1部受損。趙某剛表示，他和朋友被打的過程中，兩名市監所執法人員亦在場，卻未打開執法記錄儀和阻止商家等人的行為。

深澤縣市監局工作人員周四（11日）表示，該局接獲舉報後已安排執法人員查封和取樣商家的相關產品，並請第三方機構檢測，證實確為不合格產品，已對其立案調查。至於有關打假者被商家毆打一事，工作人員指兩人當時和商家在距離執法人員較遠的地方溝通，執法人員並不知雙方曾爆發衝突。